Alla scoperta di Valbrona, la Valle delle Sorgenti

Nel triangolo di terra compreso tra Como, Bellagio e Lecco,, come se fosse un tesoro di inestimabile valore da proteggere, c'è Valbrona, l'antica Valle delle Sorgenti, chiamata così dai Celti per i numerosi corsi d’acqua che, scendendo dai suoi monti, formano cascate e cascatelle. La città, che si trova in provincia di Como in Lombardia, fa parte del cosiddetto Triangolo Lariano e conserva tra le sue strade una storia fatta di antiche tradizioni e cultura, che si incontrano in un ambiente di naturale bellezza, dove l'acqua è assoluta protagonista.