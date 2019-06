Vacanze a giugno: 7 località che ci ispirano quest’anno

? Perché no. Le grandi metropoli non sono nella morsa dell'afa, le isole del Nord Europa non hanno più temperature polari mentre - le località di mare - hanno ancora i prezzi della bassa stagione. È difficile trovare le orde di turisti, a giugno. Si viaggia con più serenità, non si dà fondo al portafogli e - soprattutto - si può esplorare la destinazione scelta senza dover sgomitare per un posto in spiaggia, per un caffé al bar o per entrare in un museo senza fare ore di coda. Dove andare? Noi abbiamo scelto 7 località capaci di accontentare un po' tutti i gusti.