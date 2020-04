Camminare tra le stanze di Buckingham Palace. Il tour virtuale è online

Tutti abbiamo sognato almeno una volta, quella fatta di grandi e suggestivi balli in maschera , di cene incredibili in compagnia di principesse, letterati e ambasciatori, di gallerie d’arte e biblioteche. Sì, lo abbiamo davvero immaginato tutti. E diciamolo pure che i sogni sono imperfetti, ma realizzabili, ecco perché adesso in una residenza reale ci potrete entrare davvero, anche se virtualmente: