Così voli e visti elettronici hanno reso più accessibili questi luoghi da sogno

Per un Paese che si accinge ad approvare norme restrittive che per forza di cose scoraggeranno i turisti dell'ultimo minuto, ce ne sono molti altri che, invece, stanno lavorando in direzione opposta. Se la Brexit minaccia di ostacolare seriamente i viaggi da e per la Gran Bretagna, altrove si tenta freneticamente di snellire la burocrazia e di fare in modo che alcune destinazioni che meritano di essere visitate, ma che ad oggi sono difficilmente raggiungibili o addirittura blindate, possano essere più facilmente accessibili. Ecco quelle che si sono già "aperte" al resto del mondo e in direzione delle quali, adesso, potrete finalmente volare senza troppi intoppi.