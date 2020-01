10 mete dove passeggiare sulla neve

Quando si parla di settimana bianca pensiamo immediatamente a giornate intere trascorse sulle piste da sci, divertendosi sulla neve. Ma non tutti amano uno sport intenso come lo sci alpino, e c'è chi non è proprio portato per queste attività. Non significa rinunciare alla vacanza in montagna, però: ci sono molte altre cose che si possono fare in settimana bianca, come ad esempio concedersi lunghe camminate alla scoperta di paesaggi naturali incontaminati. Abbiamo scelto per voi alcune delle più belle località europee dove trascorrere le vacanze sulla neve.