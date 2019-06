Se ami lo Yoga, queste 6 esperienze proposte da Airbnb fanno proprio per te

Se c'è una disciplina orientale che ha conquistato tutto il mondo è sicuramente lo Yoga, un vero toccasana per corpo e mente. Ormai non c'è piccolo centro che non proponga un corso di Yoga, e le Nazioni Unite hanno persino istituito una Giornata Internazionale dello Yoga, celebrata il 21 giugno di ogni anno. Ma se siate abituati a praticarlo nelle classiche salette, con Airbnb l'esperienza si rinnova: lo potrete fare sull'acqua, al parco, in una chiesa sconsacrata, a cavallo e nei luoghi che meno vi aspettate, scegliendo fra 800 esperienze diverse.