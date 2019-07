Scappare dall’afa delle grandi città rinfrescandosi nei laghi meno noti

L’estate in città, con il caldo torrido, può diventare davvero difficile da sopportare. Per fuggire dall’afa, dal cemento e dallo smog non c’è niente di meglio che partire e andare a godersi il fresco sulle rive di un rilassante lago circondato dal verde. Scopriamo insieme i laghi nascosti dove trovare refrigerio in Italia.