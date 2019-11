I quartieri ebraici più caratteristici al mondo

Sono moltissime le città in tutto il mondo che possiedono caratteristici quartieri ebraici, spesso ricordo dei tempi che furono. Vuoi per incompatibilità dovute alla loro cultura e alla loro tradizione, vuoi per le persecuzioni di cui nel corso dei secoli sono state vittime, le comunità ebraiche hanno spesso preferito creare (o sono stati costretti a farlo) il proprio piccolo mondo all'interno di città molto più grandi. Oggi questi ghetti sono una grande attrattiva per i turisti, e alcuni sono anche tristemente famosi. Scopriamo quali sono i più affascinanti e ricchi di storia.