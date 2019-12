Portmeirion, le bellezze della “piccola Italia” in Galles

C'era una volta un villaggio abbandonato, col mare davanti e le colline alle spalle. D'una bellezza pura e selvaggia, come selvagge sono le coste del Galles e le onde spumose che s'infrangono addosso alle scogliere di questa splendida terra. Questo posto da sogno nel sudovest del Regno Unito si chiama Portmeirion e non stupisce affatto che se ne parli così tanto. Seppur si trovi in Galles, sembra un classico paesello all'italiana, coi sampietrini al posto delle colate d'asfalto e gli edifici in stile elegantemente rinascimentale. Non è un caso: ogni singolo dettaglio di questo incantevole villaggio turistico è stato progettato dall'architetto inglese Sir Clough Williams-Ellis, che pensò bene di ridare vita a quei terreni abbandonati a sé stessi ispirandosi, così pare, alla bellezza dei paesaggi mediterranei. Ci sono voluti 50 anni di duro lavoro, ma il risultato è incredibile. Ecco quali sono le principali attrazioni di Portmeirion.