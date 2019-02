I Paesi che dovresti prendere in considerazione

Quando si organizza un viaggio , in genere si trae ispirazione dei diari di viaggio scovati sul web, da Instagram, magari da qualche articolo letto su un giornale. Oppure, si va in agenzia e si sfogliano depliant con le loro località da sogno. Salvo rari casi, che si opti per il fai da te o meno, si "pesca" sempre dalle mete che un po' tutti conosciamo. E se invece provassimo ad avvicinarci a que, quando programmiamo le vacanze?