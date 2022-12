La neve è scesa in città: New York è un sogno a occhi aperti

C'è qualcosa di incredibilmente magico che accade intorno a noi quando viene inaugurata la stagione più affascinante e suggestiva di sempre, quella invernale. Basta infatti un sempliceper trovarsi davanti a uno degli spettacoli più mozzafiato dell'anno, quello della neve che abbraccia e avvolge le strade, le case e i palazzi delle città che conosciamo già. Sono proprio questi luoghi, vicino o lontani, a trasformarsi in cartoline invernali di immensa bellezza che sono un invito a perdersi e immergersi tra le meraviglie del pianeta che abitiamo. Ma c'è una città che, più di tutte, è destinata a incantare in questo periodo e a trasformarsi in un. Stiamo parlando di New York.