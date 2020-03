Montagne aperte: le mete per stare all’aria aperta in mezzo alla neve

L'inverno sta pian piano volgendo al termine, ma c'è ancora tempo per regalarsi una settimana bianca. Viste le temperature, in montagna c'è ancora molta neve e gli impianti sono aperti, dunque potete concedervi un po' di relax sugli sci. E se amate semplicemente la vita all'aria aperta, questa è l'occasione perfetta per un weekend fuori porta: potete trascorrere lunghe giornate immersi in panorami magnifici, sotto il tiepido sole che scalda queste ultime settimane della stagione sciistica. Non avete ancora deciso quale sarà la vostra meta? Lasciatevi ispirare dalle nostre proposte.