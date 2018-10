Migliori hotel al mondo a tema animale

In occasione della Settimana Mondiale degli Animali, che ricorda la loro importanza per l’intero pianeta e per le nostre vite, abbiamo selezionato 8 hotel in giro per il mondo dove poter dedicare tutto l’amore e la passione nei loro confronti. Si va dal lussuoso hotel in Kenya con vista sulla savana, alla suite a tema Hello Kitty, la deliziosa gattina che ha fatto innamorare migliaia di persone in tutto il mondo.