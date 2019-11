I mercatini di Natale da raggiungere con i voli low cost

Stiamo quasi per entrare nel vivo dell'atmosfera natalizia: il freddo è arrivato e da qualche parte ha anche iniziato a nevicare. Le prime luminarie fanno la loro comparsa lungo le strade e nelle vetrine dei negozi, mentre le case cominciano ad essere addobbate a festa. È proprio in questo periodo che in moltissime località sparse in tutto il mondo si può vivere la magia del Natale con i mercatini, dove i colori, gli odori e i suoni ci riportano indietro nel tempo e torniamo tutti bambini. Se volete regalarvi un'esperienza indimenticabile senza dover però spendere cifre astronomiche, potete approfittare dei voli low cost che vi porteranno direttamente in alcune delle più belle città europee, dove il Natale è una festa che inizia già dalle strade. Ecco le mete più belle che abbiamo scelto per voi.