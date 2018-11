Mercatini nel mondo

Il conto alla rovescia per il 24 e 25 dicembre è già partito. Tempo ormai di stilare liste dei più intriganti mercatini di Natale da visitare. L'Italia e l'Europa vantano tantissime proposte ma, con l'avvicinarsi delle festività natalizie, in molti si lasciano attrarre dalle bellezze oltreoceano. Ecco dunque quali mercatini visitare al di fuori del nostro continente, da New York a Hong Kong.