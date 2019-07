In Svizzera per la Festa dei Vignaioli, festival che si tiene ogni 20 anni

È tra l'estate e l'autunno che persino il dio Bacco si trasferirebbe in Svizzera , nel: in questo periodo il Cantone diventa il regno della vendemmia e delle. Le colline di Lavaux e le distese di Chablais biondeggiano dei vigneti carichi del nettare degli dei e le tradizioni folkloristiche celebrano la ricchezza di questi territori indavvero caratteristiche. Ed è proprio in Svizzera che, ogni 20-25 anni, si celebra un: la Festa dei Vignaioli. Un'impressionante celebrazione che vede esibirsi migliaia di artisti e comparse in costume tipico e che vuole rendere omaggio al lavoro dei produttori vitivinicoli del