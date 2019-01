I luoghi da visitare dopo la fine di un amore

La tua relazione è giunta al capolinea? Non c'è nulla di meglio di un viaggio per guarire un cuore spezzato: visitare nuovi posti e conoscere nuove culture è un modo perfetto per distrarsi e aprirsi a nuove possibilità, cercando di lasciarsi il passato alle spalle. Il mondo è pieno di mete perfette da visitare dopo la fine di un amore, e, a seconda del tuo mood, puoi scegliere se partire alla volta dell'Asia o del Sud America. Ecco alcune proposte per te.