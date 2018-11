Hotel con le terrazze più incredibili

Anno dopo anno gli alberghi in giro per il mondo provano in tutti i modi a implementare la propria offerta, divenendo più accattivanti per le nuove generazioni e più tecnologici. Dal capsule hotel , per i minimalisti che intendono viaggiare e spendere poco, alle strutture con. Molti sentono il bisogno di allontanarsi da casa senza, lasciarla davvero. Le proprie comodità sono una necessità, non un semplice extra. Esistono però luoghi che ancora puntano su qualcosa di così basico da essere a volte messo in secondo piano: laQuella grande bellezza che riempie gli occhi, in grado di trasformare. Ecco dunque i sei hotel con vista che promettono di farvi innamorare a prima vista.