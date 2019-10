Da qualche anno, Halloween è diventata una delle feste per eccellenza dei parchi divertimento in tutta Italia, grazie alla tematizzazione e all’atmosfera unica ricreata in ogni luogo della penisola. Il periodo dei giorni a tema horror varia molto dalle zone, qualcuno inizia già ai primi di ottobre, ma il 31 resta il giorno più ricco di eventi speciali. Ecco dove andare a festeggiare.