Giornate FAI d’autunno: tutti i luoghi aperti

Torna l'appuntamento con le, arrivate alla loro ottava edizione ma più "giovani" che mai. L'edizione di quest'anno, di cui quest'anno ricorrono i 200 anni dalla prima stesura. Per l'occasione,e altri luoghi di grande significato e valore per il poeta di Recanati. Questi, però, sono solo alcuni dei luoghi FAI che potrete visitare: in totale, infatti,tra palazzi, chiese, castelli, aree archeologiche, giardini, architetture industriali, bunker e rifugi antiaerei, botteghe artigiane, musei e interi borghi in oltre 260 città d'Italia.