Cannes, gli hotel del festival

Ilè tra le manifestazioni legate al grande schermo più importanti al mondo. Grandi personalità, addetti ai lavori e fan si precipitano in Francia ogni anno, recandosi presso il celebree non solo. Un sontuoso complesso che offre più di 35mila metri quadrati per la proiezione di pellicole in concorso, conferenze e altri eventi. Non è però l’unica struttura coinvolta nell’enorme manifestazione artistica. Basti pensare ai tanti hotel, divenuti simbolo del Festival di Cannes