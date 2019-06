Da Milano a New York, gli “experience hotel” sono ormai realtà

Chi l'ha detto che, in hotel, ci si debba andare solamente per dormire? Sono sempre più diffusi, Italia compresa, i cosiddetti "experience hotel". Alberghi che, ai loro ospiti, offrono vere esperienze: concerti, show, mostre d'arte, lezioni di cucina. Ma c'è di più: queste attività, spesso, sono aperte anche a chi in hotel non ha prenotato alcuna stanza. Ecco dunque, dall'Italia all'America, gli experience hotel selezionati da SiViaggia.