10 luoghi d’Europa dove fare il bagno caldo all’aperto, anche a Natale

Per riassaporare l'ebbrezza del sole che bacia e tinge d'oro la nostra pelle, ora che la stagione fredda è ufficialmente entrata nel vivo dobbiamo pazientare ancora un po'. A meno che non ci si voglia spingere fino al versante opposto dell'emisfero, s'intende. Per riprovare la splendida sensazione di fare un bagno rilassante all'aperto, invece, non sarà necessario andare così lontano. La nostra bella Europa pullula di piscine naturali e stazioni termali en plein air, in cui immergersi e lasciarsi coccolare dall'acqua calda anche quando le temperature sono piuttosto rigide e il meteo poco clemente. Ecco allora i 10 luoghi d'Europa, dove fare il bagno caldo all'aperto, che SiViaggia ha selezionato per voi.