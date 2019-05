L’Emilia Romagna ha il maggior numero di piste ciclabili d’Italia

In Italia, le città con il maggior numero di piste ciclabili sono in Emilia Romagna. Secondo uno studio condotto da Holidu, la città con più ciclovie in rapporto al numero di abitanti è Ferrara. In realtà, il Comune con più chilometri di piste è, invece, Reggio Emilia, che vanta ben 200 km di strade dedicate alle due ruote. Ma sono in Emilia anche molte altre città bike friendly, come Piacenza, Parma e Forlì. Tutte assieme totalizzano ben 777 km di piste ciclabili facendo di questa regione la migliore da girare in bicicletta