Le più belle crociere nei Caraibi dell’inverno 2018/2019

L’estate è ormai alle porte ma fare i conti con il ritorno in ufficio è decisamente complicato. Per evitare tutto questo, godendosi un po’ di relax senza le grandi masse di turisti in ogni dove, c’è chi preferisce partire in autunno o in inverno. Qualche saltuaria sosta in estate e poi le grandi vacanza quando la maggior parte delle persone sono in città a lavorare. Andare controcorrente ha i suoi vantaggi, soprattutto se si opta per una crociera da sogno ai Caraibi. Relax allo stato puro, approfittando dei pacchetti messi a disposizione dalle principali compagnie. Dalla Royal Caribbean alla Disney Cruise, ce n’è per tutti i gusti.