Le mete preferite dai crocieristi over 60

Lesono sempre più amate dai viaggiatori, in particolare quelli over 60. I motivi sono tanti: hanno probabilmente una maggior disponibilità economica, preferiscono non dover organizzare nel dettaglio i loro viaggi (le mete di una crociera sono già fissate, basta soltanto salire a bordo e godersi l'avventura) e approfittano dell'occasione per spaziare in un'intera regione visitando il più possibile senza dover predisporre degli spostamenti aggiuntivi. Ma quali sono le mete preferite da questa categoria di viaggiatori, quando si tratta di crociere