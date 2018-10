In crociera a Capodanno

State già pensando a cosa fare a(o, a seconda dei punti di vista, non ci avete ancora pensato)? Un'idea originale per trascorrere l'ultimo giorno dell'anno, ma anche il Natale se si sceglie una navigazione lunga, è laQuale modo migliore, per dare il benvenuto al 2019, se non regalarsi qualche giorno a bordo di una nave straordinaria, che vi porti alla scoperta di scenari da favola? Peraltro, pare che andare in crociera faccia addirittura bene alla salute ! E allora, ecco quali sono le più allettanti offerte delle migliori compagnie di navigazione.