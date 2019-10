Tbilisi: cosa fare e vedere in un weekend nell’affascinante capitale della Georgia

Guardandola dall'alto, mentre state atterrando con l'aereo, vi chiederete se un fine settimana non sia troppo per girare tutta Tbilisi. Solamente una volta che metterete piede all'interno della città vecchia, con la sua fitta strada di viottoli e vicoli, vi accorgerete che il tempo non sarà mai abbastanza per scoprire tutte le bellezze che la capitale della Georgia vi riserva. Questa città, fondata a cavallo tra il V e il VI secolo dopo Cristo, è il frutto di un mix di popoli, storie e culture differenti che, nel corso del tempo, ne hanno plasmato architettura e aspetto. Il risultato, come scopriremo nelle prossime slide, lascia a dir poco a bocca aperta.