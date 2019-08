Capri: le grotte marine da vedere assolutamente

L' isola di Capri è una delle mete turistiche più amate sia dagli italiani che dagli stranieri. Le sue splendide spiagge l'hanno resa famosa in tutto il mondo, e le sue acque cristalline sonoche desiderano godersi un po' di sole lontani dalla folla. Ma Capri è nota anche per qualcos'altro: le sue meravigliose grotte naturali, create dall'erosione operata dall'acqua lungo le. Ce ne sono alcune molto conosciute, mentre altre sono ancora tutte da scoprire. Ecco alcune delle più belle che non potete proprio perdervi.