Capodanno: le feste più lussuose che si celebrano nel mondo

Nulla da ridire su lenticchie e zampone. E nemmeno sul tassativo giro di tombola per ingannare il tempo in attesa del fatidico countdown. Ma vuoi mettere quanto sarebbe bello, anche solo per una volta, partecipare ad una festa di Capodanno di lusso in giro per il mondo? Da Nord a Sud e da Est a Ovest, passando per i mari e per i monti, di veglioni esclusivi e da sogno ne vengono organizzati praticamente a tutte le latitudini. E a te dove piacerebbe andare? In Europa o al di là dell'Atlantico? In mezzo alla neve o su una spiaggia caraibica? Eccoti la nostra selezione di party di Capodanno a cinque stelle da non perdere.