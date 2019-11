I borghi e le città che fanno da cornice ai romanzi italiani più belli

Che l'Italia sia la cornice praticamente perfetta per libri e film è cosa nota. Dal Nord al Sud, passando per il Centro e per le Isole, s'incontrano talmente tanti borghi e città da sogno che le fonti d'ispirazione, per uno scrittore o aspirante tale, di certo non mancano. Quali sono le location in cui sono ambientati i romanzi italiani più belli? Scopriamolo insieme.