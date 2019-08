Si fa il bagno da maggio a ottobre e le sue spiagge sono meravigliose: scopriamo Cipro

Sapevate che a Cipro si fa il bagno dalla fine di maggio fino a tutto il mese di ottobre? Grazie alle sue acque scaldate dal caldo sole d'estate, l'isola dove sventolano due bandiere -quella greca e quella turca-, è la meta ideale per una vacanza fuori stagione. In questi mesi il clima è più fresco ed è perfetto per passeggiate e nuotate nelle placide acque turchesi del Mediterraneo. Inoltre, secondo l'European Bathing Water Quality, l'isola ha le acque più balneabili di tutta Europa, risultato che quest'anno le ha fatto aggiudicare il record di Bandiere Blu, ben 65. Pronti a partire?