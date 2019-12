Perché Amsterdam è (anche) la meta perfetta per viaggiare con i bambini

Viene spesso considerata la città europea per definizione più adatta all'intrattenimento per adulti, ma Amsterdam è molto, molto di più. E se avete dei bambini, questa è proprio la destinazione perfetta per una vacanza in famiglia. Al di là degli stereotipi, la cittadina olandese è infatti ricca di attrazioni per i più piccoli, nonché di affascinanti ed istruttivi musei dove anche i bimbi possono divertirsi e scoprire qualcosa di nuovo. La maggior parte delle attività destinate ai piccini è inoltre racchiusa all'interno del centro storico della città, piuttosto comodo da visitare interamente a piedi o con i mezzi pubblici. Ecco cosa fare con i bambini ad Amsterdam.