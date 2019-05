8 mete ideali per viaggiatori pigri

Se alcuni viaggiatori rinunciano volentieri alla pigrizia in vacanza, riscoprendosi sportivi, avventurosi e pieni di energia, altri non vedono l'ora di potersi dedicare al dolce far nulla. E a quanto pare, stando alle statistiche, gli italiani, insieme agli spagnoli, sono tra i turisti più pigri del mondo. Ma quali sono le mete ideali per i viaggiatori che vogliono godersi il paesaggio senza muovere un dito? Ne abbiamo trovate 8 assolutamente a prova di pigro.