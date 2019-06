8 località turistiche europee perfette se non ami la folla

C'è un fenomeno che prende il nome di overtourism, e si riferisce a una situazione di eccessiva frequentazione turistica, che addirittura minaccia la destinazione presa di mira, e la qualità di vita dei suoi abitanti. Mete europee soggette all'overtourism sono, per esempio, Amsterdam, Venezia, l'isola di Santorini. Per ovviare al problema del sovraffollamento basterebbe scegliere destinazioni meno popolari, ma non per questo meno affascinanti, godendo della pace di un luogo non troppo frequentato, che non è cosa da poco! Ecco allora 8 località turistiche europee che ti faranno stare alla larga dalla folla.