Migliori ski resort

I World Ski Awards, tenutisi in Austria, hanno nuovamente evidenziato come in Europa vi siano le migliori e più frequentate destinazioni per gli amanti dello sci. Tante le possibilità tra le quali scegliere, più o meno vicine all’Italia. Ecco però quelle che possono definirsi i migliori ski-resort e alberghi secondo una visione globale. Dalla Francia agli Emirati Arabi, dove prenotare per una vacanza da sogno all’insegna dello sport.