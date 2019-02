7 antiche miniere trasformate in attrazioni turistiche

Le miniere abbandonate rappresentano da sempre luoghi di grande interesse. Si tratta di ambienti, a volte spettrali, che attirano giovani e non solo in un misto di terrore e spirito d’avventura. Ritrovarsi nelle profondità della Terra, seguendo le orme dei Goonies, è un sogno che ha caratterizzato l’infanzia di molti. Per questo motivo in giro per il mondo è sempre più facile individuare delle ormai ex miniere trasformate in attrazioni turistiche. Dal Missouri alla Namibia, ecco dove volgere lo sguardo per il prossimo viaggio.