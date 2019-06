I 5 viaggi che devi fare se sei del segno zodiacale dei Gemelli

I Gemelli sono famosi per la loro loquacità, si tratta infatti di un segno molto vivace e curioso, che ama intrufolarsi ovunque per scoprire cose nuove, avido di conoscenza ed esperienze. Ma ci sono Gemelli e Gemelli: alcuni più solari e mondani, altri più inquieti, solitari e innamorati dell'avventura. Va da sé che i viaggi preferiti da questo segno non sono mai noiosi e scontati. Eccone 5 per ogni tipologia di Gemelli.