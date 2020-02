10 viaggi “lenti” in treno per scoprire un’Europa diversa

Viaggiare in treno può rivelarsi un’esperienza incredibile, abbandonare per una volta quelli che sono considerati i mezzi di trasporto più comodi come l’aereo e la macchina per godere di panorami mozzafiato in mezzo alla natura, può regalare prospettive inedite e inaspettate. Abbiamo selezionato per voi 10 viaggi lenti, in treno, che vi faranno scoprire un’Europa che non conoscevate.