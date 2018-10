In Finlandia c’è un’isola speciale per sole donne

editato in: da

Kristina Roth è la proprietaria di un’isola in Finlandia che ha aperto a giungo 2018, SuperShe Island, a un’ora e mezza da Helsinki.

Nella sua isola privata accetta solo donne e solo donne toste. Donne che hanno un obiettivo comune: stare bene.

Le donne che possono accedere all’isola circondata da Mar Baltico fanno parte di una community esclusiva. Chi c’è stata è una top manager, un’imprenditrice o comunque una donna di successo, che per qualche giorno ha smesso tacchi e tailleur per indossare leggings e scarpe da ginnastica.

A SuperShe possono accedere solo dieci donne alla volta. Si dorme in quattro meravigliosi cottage dal design tipicamente scandinavo, con tanto di spa, sauna finlandese e dotati di tutti i comfort.

I cottage sono sul mare. Tutt’intorno una foresta vergine.

Ogni giorno vengono organizzate attività dedite al wellness, dallo yoga alla meditazione, lezioni di cucina e di fitness e naturalmente attività all’aria aperta a contatto con la natura.

Per poterci andare bisogna compilare un formulario sul sito dell’isola. Kristina e la sua piccola community analizzeranno poi la richiesta e decideranno se accettarla.

L’idea di Kristina è di aiutare quelle donne che vogliono aprire una loro attività e che desiderano migliorare loro stesse. Solo stando lontane da un uomo si può prendere coscienza di sé. “Quando c’è un bell’uomo nei paraggi, le donne come prima cosa indossano il rossetto”, ha spiegato Kristina in un’intervista. “L’idea a SuperShe Island invece è di focalizzarsi su loro stesse, senza farsi influenzare dagli ormoni”.

L’isola è un angolo di paradiso, dove disintossicare anima e corpo (a tavola vengono serviti solo alimenti a chilometro zero). Forse un giorno sarà aperta anche agli uomini che vorranno fare visita alle loro mogli, compagne o fidanzate. Ma per ora è un ritiro per sole donne e i maschi sono off-limits.