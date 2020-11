Con queste esperienze da fare online potrete dire di aver visto Singapore

editato in: da

E se vi dicessimo che bastano un paio di click, uno smartphone o magari un tablet e una buona connessione a internet per partire alla scoperta di Singapore? La notizia arriva direttamente da Airbnb Experience, di cui vi abbiamo parlato ampiamente in passato, che oggi apre una finestra sull’oriente scegliendo proprio la città-stato a sud della Malesia per offrire delle esperienze incredibili.

Che i viaggi virtuali, con le annesse esperienze, siano la tendenza del futuro questo è ormai appurato. Sempre più persone, impossibilitate a viaggiare, scelgono di esplorare il globo da casa grazie a tour e itinerari appositamente creati per essere usufruiti dal divano di casa.

Ma forse, ammirare dall’alto le città grazie alle webcam installate per le strade, non è abbastanza. Ecco che allora nascono le esperienze condotte da tutte quelle persone che la città la vivono e la conoscono e che consentono a chiunque di scoprire i segreti, in questo caso, della Città del Leone.

Ancora una volta è Airbnb Experience a rendere tutto questo possibile; grazie infatti alla collaborazione con l’Ente del Turismo della Città-stato asiatica, i viaggiatori possono vivere esperienze uniche e iconiche. Una nuova pagina, dal nome “Virtual Trips a Singapore” è presente sulla celebre piattaforma di affitti alloggi per brevi periodi.

La missione è piuttosto chiara, attraverso una nuova formula di turismo ibrido, i viaggiatori possono restare in contatto con le realtà locali scoprendo, anche a distanza, le attrazioni e le esperienze più belle di questa incredibile città.

Tra le esperienze che troviamo online, e che si possono prenotare, ecco la meravigliosa immersione nella foresta pluviale tra Begonie e Rododendri. Cloud Forest di Gardens by the Bay vede la partecipazione diretta di Chad Davis, vice direttore della struttura, che in questa esperienza virtuale apre una finestra su uno dei luoghi più belli al mondo.

Attraverso le online experiences è possibile anche andare alla scoperta dell’artigianato locale, della cultura Peranakan e dei musei di Singapore. E poi ancora, per chi subisce il fascino della tecnologia e dell’innovazione, ecco un tour guidato all’interno della Silicon Valley di Singapore, un’area a nord della città dove nascono le start-up e le migliori idee per il futuro.

Ma le esperienze che riguardando la Città del Leone non finiscono qui; nei prossimi mesi, infatti, l’Ente del Turismo locale, insieme alla piattaforma online, contano di inserire nuove e fantastiche avventure che toccano diversi settori, tra i quali benessere, arte e gastronomia, per offrire esperienze sempre più differenziate.