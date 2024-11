Fonte: @Enrico Romanzi Sciare in Valle d'Aosta a novembre

Gli appassionati di sci possono già indossare tuta e caschetto e prepararsi a lanciarsi giù dalle ripide piste innevate. La neve è già arrivata sull’arco alpino e alcuni impianti di risalita stanno gi aprendo. Ecco dove andare se non vedete l’ora di andare a sciare.

Dove sciare a novembre in Italia

La stagione invernale in Italia prende il via dalle Valle d’Aosta, dove la neve è già scesa copiosa, prima ancora dell’arrivo ufficiale dell’inverno. I cinque grandi comprensori della Regione, Courmayeur, Breuil-Cervinia, La Thuile, Monterosa Ski e Pila, si presentano agli appassionati dello sci con degli impianti all’avanguardia e con delle novità per la stagione invernale 2024-2025. Ma le piste aprono a fine novembre anche in alcune località sciistiche della Lombardia, a partire da Bormio.

Sciare sulle piste di Breuil-Cervinia

Nel comprensorio sciistico di Breuil-Cervinia alcuni impianti sono aperti già dal 26 ottobre. Da mercoledì 20 novembre aprono anche le seggiovie Plan Maison, Fornet e Bontadini, con le relative piste adiacenti, che vanno ad aggiungersi alla parte alta del Ventina innevata già a disposizione degli sciatori. Entra in vigore anche lo skipass italiano, al costo di 55 euro, che permetterà di sciare solo sulle piste di Breuil-Cervinia. È invece necessario il giornaliero internazionale per usufruire degli impianti di risalita di Zermatt.

Sciare a Pila a novembre

Gli impianti di Pila Snowland aprono sabato 30 novembre. Pila, a 1800 metri di quota, è una delle poche località di montagna vicine a una città, Aosta, alla quale è collegata da una telecabina che parte dal centro città e che fa di Pila, con il suo comprensorio sciistico, una delle località di montagna d’alta quota più facilmente raggiungibili (solo 18 minuti) in Italia. Il comprensorio è formato da sei piste nere, 22 rosse, cinque blu, che assieme ai tracciati percorribili sci ai piedi arrivano a 70 km, da un’altitudine di 1.540 a 2.750 metri di quota. Inoltre, 14 impianti, fra seggiovie, ovovia e funivia, assicurano una comoda risalita. E la novità di quest’inverno è l’apertura della nuova telecabina a 10 posti “Couis 1”, un nuovo impianto che rappresenta il secondo troncone della tratta Pila-Couis e che sostituisce la storica seggiovia biposto risalente alla fine degli Anni ’80.

Fonte: Ufficio stampa

Sciare a La Thuile

Anche gli impianti sciistici di La Thuile aprono il 30 novembre e si preparano a festeggiare i 40 anni dell’Espace San Bernardo il prossimo 4 gennaio 2025, il comprensorio internazionale che unisce le piste e gli impianti di risalita italiani di La Thuile da una parte e francesi di La Rosière dall’altra. Infatti, mentre gli impianti di La Thuile sono nati nel 1948, il collegamento con il versante francese, con la creazione del domaine skiable internazionale “Espace San Bernardo”, risale al 1984. In attesa delle celebrazioni, ci si prepara alla nuova stagione invernale che porterà tantissime novità. Oltre alle tariffe agevolate, introdotte a livello regionale per under 16 e under 24, La Thuile quest’inverno offre skipass speciali per i principianti, partendo da 9 euro per il giornaliero dedicato al tapis roulant, fino ai 32 euro per il biglietto che consente di girare da mattina a sera sulla telecabina e le due seggiovie che servono le piste più facili. Non appena le condizioni di innevamento lo consentiranno, sarà inaugurata la seggiovia Chardonnet che potrà trasportare fino a 3.000 persone l’ora.

Fonte: Ufficio stampa

Sciare a Courmayeur Mont Blanc

Il 30 novembre aprono gli impianti anche di Courmayeur. Incastonata tra le maestose cime delle Alpi con il magnifico Monte Bianco a fare da sfondo, offre agli appassionati dello sci un’esperienza indimenticabile all’interno di un comprensorio straordinario. Qui, le piste, immerse in un contesto naturale di boschi e vallate soleggiate che regalano panorami mozzafiato, sono sempre perfettamente preparate. Ogni sciatore trova il suo spazio, dalle piste per i principianti alle sfide più impegnative, con la possibilità di affrontare un dislivello di 1.550 metri tra Arp e Dolonne. I bambini sotto gli 8 anni sciano sempre gratis a fronte dell’acquisto contestuale di uno skipass adulto, giovane o senior. Inoltre, i ragazzi fino ai 16 anni beneficiano di uno sconto del 30% ed i giovani fino a 24 anni del 20%.

Fonte: @Lorenzo Belfrond

Sciare a Bormio

A Bormio parte il 30 novembre la stagione invernale 2024/25. Il comprensorio di Bormio offre più di 180 km di piste di sci alpino, nordico e snowboard, immersi nel Parco Nazionale dello Stelvio. Un’area di magnifico appeal naturalistico e sportivo, dove gli amanti della montagna possono godere di un’offerta completa all’interno della maestosa natura. Si va dagli incantevoli paesaggi imbiancati di Santa Caterina Valfurva, al divertimento adatto a tutta la famiglia delle piste facili e soleggiate di Cima Piazzi-San Colombano. Ma a Bormio si trova anche il più grande dislivello sciabile d’Italia, l’emozionante vertical drop che da quota 3000 scende al paese per ben 1800 metri. La novità più grande dell’inverno è il restyling della Cabinovia Bormio – Bormio 2000. Inoltre, i bambini inferiori ai 7 anni d’età (nati dal 2017 in poi) sciano gratis in tutto il comprensorio: a fronte dell’acquisto di uno skipass da parte di un genitore. Per i ragazzi nati tra il 2009 e il 2016 invece c’è la tariffa Junior 50%.