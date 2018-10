La crociera rock con Jon Bon Jovi

editato in: da

Amanti del rock? Presto potrete vivere la vostra passione… a bordo di una nave! Nel 2019 salperanno due crociere (una alla volta del Mediterraneo, una alla volta dei Caraibi) con a bordo una vera e propria icona del genere: Jon Bon Jovi.

Si chiameranno “Runaway to Paradise“, le crociere, e potranno ospitare 2200 persone per quattro giorni all’insegna del rock più puro, con Jon Bon Jovi impegnato in esibizioni e concerti straordinari. La Norwegian Jade salperà nell’aprile 2019 da Miami e sarà diretta a Nassau (Bahamas); la Norwegian Pearl partirà nell’agosto 2019 da Barcellona e porterà alla scoperta di Palma di Maiorca.

Non saranno solo all’insegna della musica, queste crociere. Permetteranno ai fan del celebre rocker americano di ammirare i suoi outfit più famosi, le sue chitarre e i premi ricevuti all’interno della Jon Bon Jovi Gallery. Per una navigazione che sarà un po’ concerto e un po’ museo. Sebbene non dormirà in una delle suite della nave, la star salirà a bordo per esibirsi a bordo piscina, due volte nel corso dei quattro giorni di navigazione. Grazie al Jon’s Q&A Acoustic Storyteller Set, i fan potranno porre domande al loro idolo, mentre si esibiranno in un concerto completo i Kings of Suburbia.

A bordo della nave, saliranno poi anche altri artisti. E saranno tutti in qualche modo collegati alla vita di Jon Bon Jovi (ad esempio, ci sarà suo fratello Matt). I primi 400 ospiti che prenoteranno potranno scattare una foto con il loro idolo; i restanti, parteciperanno alla lotteria che metterà in palio 50 posti aggiuntivi per il memorabile scatto. Già oggi, sul sito, si possono trovare tutte le informazioni in merito a prezzi e programmazione e prenotare: Sail the Caribbean sarà in viaggio dal 12 al 16 aprile 2019, con prezzi a partire da 1638 euro a persona (prenotando in due), Sail the Mediterranean dal 26 al 30 agosto 2019, con prezzi a partire da 1920 euro a persona (prenotando in due).

Un’occasione unica, per scoprire due location straordinarie con un sottofondo musicale che – nel mondo delle crociere – non ha eguali.