L’ultima frontiera del weekend è la mini crociera delle isole greche

Dalla città alle isole della Grecia, per un fine settimana davvero fuori dal comune è possibile salire a bordo della Celestyal Olympia e lasciarsi stupire dalle bellezze dell’Egeo.

La Grecia non ha di certo bisogno di presentazioni. È una delle mete turistiche più apprezzate al mondo, in un mix fantastico di arte, storia e bellezze naturali. La sua fama non fa che accrescere dopo l’inaugurazione di una particolare offerta di mini crociere, che pone al suo centro le isole greche.

A bordo della Celestyal Olympia è possibile concedersi un fine settimana decisamente insolito, tra Grecia e un pizzico di Turchia. Mentre tutti i propri amici saranno a caccia dell’ultimo locale di tendenza in zona, voi sarete ad Atene, pronti a salpare per andare alla scoperta delle bellezze del Mar Egeo.

Appuntamento per la partenza al venerdì pomeriggio, per un fine settimana lungo e tutto da vivere. Per quanto il tempo possa sembrare davvero poco, la grande organizzazione consente di prendersi del tempo per sé e non saltare da una tappa all’altra costantemente. Inoltre la nave è provvista di palestra, piscina, librerie e sala per i bambini, tra le altre attrazioni.

Ecco le tappe del breve ma intenso viaggio:

Mykonos: il primo approdo sarà nell’isola forse più nota per la sua vita notturna scatenata. Non è un caso dunque che vi si arrivi in tardo pomeriggio, per poi ripartire dalle 23.00. Kusadasi: si passa poi alla costa turca, ideale per gli amanti dello shopping. Qui i negozi si sprecano ed è possibile trovare davvero di tutto. Sul fronte prettamente culturale invece spicca la Libreria di Celsus, del 117 a. C. Patmos: un paradiso ben lontano da quelli presi d’assalto dal turismo. Patmos si differenzia dal resto delle isole greche per la sua distanza da Atene e mancanza di un aeroporto. Tutto ciò consente la perfetta conservazione di questo luogo fantastico, che ispirò San Giovanni per il suo Libro dell’Apocalisse. Creta: è l’isola più grande di tutte quelle greche. Ciò vuol dire che avere a disposizione mezza giornata non sarà mai abbastanza per vedere anche solo la metà di quanto i suoi luoghi hanno da offrire. L’approdo però sarà ad Heraklion, a qualche chilometro di distanza da Cnosso, dove seguire la scia del Minotauro.

5. Santorini: rocce e mare cristallino, in un solo colpo d’occhio quest’isola spiega rapidamente come venga costantemente votata come la più bella al mondo.