La crociera per veri foodie? Passerà anche dall’Italia

Una crociera da sogno al fianco del celebre chef Eric Lanlard. Due settimane tra relax e fornelli, con passaggio in ben due porti italiani.

A bordo della Britannia, ovvero la nave da crociera più grande d’Inghilterra, si svolgerà la Food Heroes Cruise. Due settimane in compagnia del celebre chef Eric Lanlard, che vanta clienti del calibro di Madonna, Elton John, Liz Hurley e la defunta Regina Madre, per la quale realizzò la torta dei 101 anni.

La gigantesca nave vanta più di 25 tra ristoranti, cafè e bar, con quattro serate di gala nei 14 giorni di vacanza culinaria. Ci si ritrova così in un lampo al tavolo da lavoro, tra gli amanti della cucina, pronti a mettersi in mostra, e chi invece tenta di superare un po’ il proprio livello, fermo a risotti in busta già pronti.

Lo chef però mette tutti a proprio agio, provando a porre un rapido freno alla competitività di alcuni passeggeri. La nave è stata preparata al meglio per questo grande evento, con 12 postazioni pienamente equipaggiate, con tanto di iPad per mostrare il processo di preparazione ai novelli chef, seguendo così ogni singola mossa fatta da Eric Lanlard. A completare il tutto c’è una gigantesca vetrata, che offre una vista da sogno.

L’esperienza di Eric è impareggiabile e non solo ai fornelli. Ha presentato infatti ben quattro show televisivi, il che vuol dire saper ammaliare le persone intorno, intrigandole con consigli pratici e aneddoti storici. Non solo cucina dunque ma anche spettacolo. Un’esperienza unica e istruttiva, considerando la storia narrata del primo celebre chef al mondo, il francese Antonin Careme, nato in Francia nel 19esimo secolo.

Per salire a bordo della Britannia, in questo lussuoso e gustoso viaggio di 14 notti, sarà richiesto un biglietto del valore di circa 1680 euro. La prossima crociera partirà il prossimo 17 agosto 2019, con il costo che comprende intrattenimento, tutti i pasti e un club per bambini, così da consentire ai genitori di rilassarsi.

La partenza la prossima estate avverrà da Southampton, lì dove la nave farà ritorno al termine delle due settimane. I porti toccati saranno sette e due di questi sono in Italia: Cadice, Barcellona, Monte Carlo, Firenze, Pisa, Cartagena e Gibilterra.