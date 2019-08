In crociera lungo il Danubio, a ritmo di musica classica

editato in: da

Molte delle musiche classiche più famose e amate del mondo hanno avuto origine dalle rive del Danubio, le cui acque verdi sono abbracciate dalla natura verdeggiante e selvaggia in un ambiente degno delle migliori favole (la cui colonna sonora non può altro che essere parte integrante del belcanto).

Bratislava, Passau, Linz e Vienna sono stati punti fondamentali dell’itinerario della famiglia Mozart quando il giovane Wolfgang fu presentato alle corti nel 1762. Ma non è stato solo lui a coprire questa “tratta” sonora, bensì una lunghissima lista di compositori e musicisti.

Se amate la musica classica e adorate viaggiare, esiste una crociera speciale tutta dedicata a voi, una vera e propria full immersion tra le note dei grandi autori, con una serie di programmi musicali sia a bordo che a terra.

E mentre scivolate lentamente lungo il Danubio, vi ritroverete immersi in un design raffinato, cabine spaziose con ampie vetrate e un ricco programma, grazie alla compagnia Amadeus River Cruise e la sua Danubio Raphsody.

Cosa vi aspetta? Un cocktail e una cena di benvenuto dopo l’imbarco a Passau, previsto dalle ore 16.00.

La prima escursione sarà all’Abbazia di Melk con una degustazione di vini e a seguire il concerto di musica classica “Sound of Vienna” alla sera.

Al secondo giorno, la Visita guidata del Palazzo di Schönbrunn al mattino mentre il pomeriggio sarà dedicato al tour della città di Vienna.

Il terzo giorno in programma al mattino la visita della città di Budapest e nel pomeriggio la crociera serale a Budapest con uno spettacolo folcloristico incluso.

Il quarto giorno si parte al mattino con l’escursione a Puszta al mattino per poi prendere l’autobus e andare a visitare Szentendre ed Esztergom nel pomeriggio.

Al quinto giorno vi aspetta il tour della città di Bratislava in mattinata e la cena di gala col Capitano alla sera, dove si richiede l’eleganza degna di un concerto di musica classica.

Il sesto giorno mettete scarpe comode per il tour a piedi di Linz, che sarà l’ultima tappa prima del ritorno e dello sbarco a Passau che chiuderà la “particolare” crociera.

I prezzi vanno dalle 1.200 alle 2.100 sterline per notte a seconda della scelta che vorrete fare in quanto a location sulla nave. I pacchetti e le visite non sono tutti compresi nel prezzo, ma sul sito ufficiale della Amadeus River Cruise troverete tutte le indicazioni necessarie per organizzare la vostra vacanza.

Piccola nota a margine: il periodo migliore per una crociera sul Danubio è senza ombra di dubbio la tarda primavera e l’estate, dove le giornate sono generalmente soleggiate e le temperature gradevoli.