Quando si ritorna da un viaggio una delle cose più belle da fare è quella di portare con sé un ricordo di quei momenti speciali, magari un oggetto particolarmente tipico, che rimanga come memoria dei posti che sono stati esplorati.

I souvenir, lo sappiamo, sono sempre tantissimi ma se non si vuole optare per una scelta banale o scontata, è bene pensare prima a cosa conviene comprare quando si parte per una vacanza. Se la meta è la Germania, ad esempio, ci sono tante piccole o grandi cose che si possono acquistare: dalle specialità alimentari, agli oggetti artigianali, sino ai complementi d’arredo per la nostra abitazione.

Scopri cosa conviene comprare in Germania: i cinque migliori souvenir di viaggio che devi portare a casa con te.

Gli orologi a cucù: il ricordo della Foresta Nera

Posto che vai souvenir speciale che trovi, succede in Germania, ma accade in ogni parte del mondo: ogni location custodisce peculiarità uniche, aspetto che le rende ancora più speciali.

Se si visita la Foresta Nera, ad esempio, non si può non tornare a casa con un orologio a cucù. Questo polmone verde che si trova nel cuore dell’Europa è la tappa perfetta per tutti coloro che cercano paesaggi da sogno, di quelli che ti fanno sentire subito dentro una fiaba. Si trova nel sud-ovest del Paese e alla bellezza della natura, si aggiungono anche interessanti città e borghi meravigliosi. Il luogo perfetto per immergersi nella cultura, nella tradizione e in uno scenario indimenticabile.

Ma cosa comprare se si raggiungono questi luoghi? Senza dubbio il ricordo più originale e adatto è un orologio a cucù, perché sono nati qui nel corso del XVII secolo. Basti pensare che esiste una Strada degli orologi a cucù, la Deutsche Uhrenstraße, che si snoda per circa 320 chilometri. Vale la pena tornare a casa con uno di questi capolavori di artigianato, per ricordare l’atmosfera di un luogo che pare abbia ispirato anche alcune fiabe dei fratelli Grimm.

Boccali per la birra: Monaco di Baviera a casa propria

Ci sono tante ragioni per cui la Germania è celebre, ma tra queste non si può non citare la birra: l’Oktoberfest di Monaco di Baviera richiama ogni anno tantissimi visitatori. E oltre a portare a casa un po’ di questa bevanda tanto amata, gli amanti del genere possono gradire come ricordo un bel boccale per gustarla al meglio.

Si tratta di un prodotto abbastanza tipico in tutto il Paese che si può trovare di materiali, fogge e dimensioni differenti. Dai classici in vetro, senza dimenticare quelli in porcellana o in gres. Possono essere dipinti, oppure si può optare per quello ufficiale della festa. Senza dubbio è uno di quegli oggetti speciali, da conservare come ricordo prezioso di una vacanza.

Abbigliamento: i vestiti tradizionali per chi cerca un ricordo più particolare

Un souvenir più audace? Comprare tutti o alcuni capi che vanno a comporre gli abiti tradizionali.

Magari non si indosseranno mai (chissà), però sono un ricordo originale di una vacanza. Quello più celebre è bavarese e ha una versione femminile e una maschile. La prima è composta da gonna con corpetto, camicia e grembiule, la seconda da pantaloni di pelle corti e con le bretelle, ma si possono trovare anche alla caviglia, calze e camicia.

Sicuramente si tratta di un ricordo particolare, ma adatto a chi apprezza stili e tradizioni e sogna di poter portare a casa un po’ dello spirito dei luoghi che si visitano.

Porcellane straordinarie, l’eleganza e il gusto della Sassonia

Ci spostiamo in Sassonia, perché questa è la culla della porcellana tedesca, celebre in tutto il mondo. Infatti, è nella bella cittadina di Meissen che nasce nel 1709 la manifattura di porcellane grazie ad Augusto il Forte.

Partiamo dal presupposto che si tratta di una località favolosa, nata prima dell’anno Mille, dotata di un affascinante castello che si affaccia sul fiume Elba, ma anche di un’incredibile cattedrale gotica. Quindi il posto perfetto da raggiungere per una vacanza. E cosa c’è di meglio da portare a casa di fini porcellane celebri in tutto il mondo? Si trovano piatti, tazze, zuccheriere, teiere, ma anche complementi d’arredo artistici ed eleganti.

Una cosa è certa: sono bellissime e sono l’oggetto prezioso da portare a casa con sé dopo una vacanza in Sassonia.

Alimenti: i souvenir più appetitosi da acquistare in Germania

Gustosi, tipici e che possono fare la felicità dei più golosi e di ogni palato: sono i souvenir alimentari, appetitosi e unici, che non sono pensati per durare nel tempo come ricordo di una vacanza, ma per prolungare il viaggio nei sapori che ci permette di fare ogni nuovo Paese che si visita.

Un’esplorazione nel cibo e nelle bevande di questo Paese nel cuore dell’Europa non può che partire dalla birra: soprattutto per coloro che hanno acquistato i celebri boccali, vale la pena portare a casa qualche bottiglia tipica. Sono un ricordo gradito, ma anche un dono speciale per chi è rimasto a casa. Oltre a questa, sono facili da conservare e molto appetitosi i brezel, si tratta di pane a forma di nodo, molto buono e tipico di questa zona. Favolosi se gustati insieme.

E per chi ama i sapori decisi la mostarda è un altro alimento da portare con sé a casa per ricordare la cucina tedesca. Magari provandola ad abbinare a piatti della propria zona.

Tra i dolci marita una menzione il marzapane, particolarmente celebre in tal senso è la città di Lubecca. Si trova sia da solo, sia come ingrediente per altre preparazioni tipiche della pasticceria tedesca.

Oggetti di artigianato, preziosi ricordi di viaggio, ma anche sapori che sono in grado di prolungare la sensazione della vacanza, oppure per sperimentare nuove combinazioni culinarie: questi sono i souvenir più belli, tipici e buoni da portare a casa dopo una vacanza in Germania, per renderla ancora più indimenticabile.