Clima e temperatura a Chicago: quando esplorare la Windy City?

Come potrà mai essere, nell’arco delle quattro stagioni, il clima in una città soprannominata Windy City? Sicuramente il vento è un elemento praticamente costante a Chicago e non ti sarà difficile considerarlo il tuo primo amico in città.

Come sono clima e temperatura a Chicago? È vero che la città è protagonista di grandi estremi che vanno da metri di neve in inverno e caldo potente in estate? Come molti luoghi sul nostro pianeta, anche Chicago sente i cambiamenti climatici sempre più presenti ma si possono tranquillamente individuare delle caratteristiche stagionali che ti potranno aiutare a organizzare il tuo viaggio in Illinois.

Chicago in inverno: un viaggio in una winter wonderland

La definizione Winter Wonderland ben si addice a Chicago e i motivi sono vari. Il principale va ricercato proprio nel clima e nella temperatura presenti in città in quel periodo dell’anno. Chicago si affaccia sul grandissimo Lago Michigan, uno degli immensi bacini d’acqua che forma la grande regione dei Grandi Laghi, e, sull’altra sponda, c’è il Canada. È proprio la posizione geografica di questa città dell’Illinois a determinare il fatto che, in inverno, sia particolarmente fredda. Le temperature sono spesso sotto lo zero e la neve scende copiosa in città e anche nelle aree circostanti.

Il costante vento si fa più pungente ma sarà sufficiente viaggiare con i giusti vestiari e scarpe per riuscire a esplorare la città senza problemi. Un’ottima notizia a supporto di un viaggio invernale a Chicago arriva dalla durata della luce diurna in quel periodo dell’anno: molti immaginano questa città come parte di un “grande Nord” avvolto nel buio ma la sua latitudine è si avvicina a quella di Napoli. Ciò le garantisce circa 9 ore di luce piena anche nei giorni a ridosso del solstizio.

Chicago in primavera: tra pioggia e giornate ideali

La primavera è una stagione un po’ pazza anche a Chicago ma resta comunque una buona stagione per un viaggio in questa zona degli Stati Uniti.

A marzo il clima risente ancora dell’inverno ma ad aprile, il clima diventa più mite, con massime che raggiungono i 15°C, mentre a maggio si possono toccare anche i 20°C o più. Le piogge sono, tuttavia, frequenti in questa stagione e il tempo può cambiare rapidamente, passando da giornate soleggiate a improvvisi rovesci.

Il vero e proprio “influencer” del clima e della temperatura di Chicago è sempre il Lago Michigan che, anche in primavera, non manca di far sentire la propria presenza, rendendo alcune giornate più fresche lungo il litorale. Nonostante l’instabilità meteorologica, la primavera è un periodo di grande fascino e, spesso, anche di ottimi prezzi.

Chicago in estate: un momento ringraziare il vento

Che lo si creda o no, l’estate a Chicago è calda e spesso umida, con temperature medie che variano tra i 25°C e i 30°C. Non mancano, però, ondate di calore che possono portate la colonnina di mercurio anche a superare i 35°C. Luglio è solitamente il mese più caldo dell’anno.

Il Lago Michigan è considerato un grande alleato in questa stagione, sia per fare il bagno e trovare ristoro sia, soprattutto, per la brezza e il vento che porta in città: questo offre un consistente sollievo, sia che ci si trovi in riva al lago che tra le vie costellate di grattacieli nel Downtown.

L’autunno a Chicago è una stagione che sa davvero farsi volere bene. Questo periodo dell’anno è caratterizzato da temperature che gradualmente si abbassano e da panorami incredibili, grazie al foliage autunnale che rende unici i tanti parchi in città e lungo le rive del lago.

Settembre è ancora relativamente caldo, che porta con sé qualche scampolo d’estate, con temperature medie che oscillano tra 20°C e 25°C e che non fanno di certo rimpiangere i mesi precedenti.

A ottobre, il clima diventa più fresco, con temperature che vanno dai 10°C ai 15°C, mentre a novembre le giornate possono diventare decisamente fredde, con minime intorno ai 0°C. Le precipitazioni sono poco frequenti e moderate. Le molte giornate soleggiate e limpide sono frequenti, facendo dell’autunno una delle stagioni migliori per visitare Chicago.