Château de Tourreau, il castello in Provenza che piace ai vip

Niente di meglio, per trascorrere qualche giorno di relax, che una vacanza… in un antico castello francese. In Provenza ce n’è uno che spesso viene scelto dai vip per eventi speciali e cerimonie.

Si chiama Château de Tourreau, sorge a pochi chilometri da Avignone ed è immerso nella natura. Qui, lo scorso 4 luglio 2019, si sono sposati in seconde nozze l’attrice Sophie Turner, la famosa Sansa Stark de “Il trono di spade”, e suo marito Joe Jonas. La coppia aveva già celebrato il loro matrimonio a Las Vegas, ma i due innamorati hanno deciso di fare il bis e hanno scelto una location da mozzare il fiato.

Il castello fu costruito agli inizi del ‘600 da Paul Tourreau, un uomo appartenente alla borghesia francese. La struttura originaria prevedeva anche una cappella dedicata alla Vergine Maria, un fossato (proprio come nella migliore delle tradizioni) e un ampio bosco tutto intorno.

Gli eredi di Tourreau, nel secolo successivo, decisero però di procedere con un’imponente opera di ammodernamento, cambiando completamente l’aspetto del castello. Purtroppo, nel corso degli anni l’edificio subì diversi danni: ad esempio, nel 1791 venne assalito dai briganti, che appiccarono il fuoco.

Dopo importanti progetti di ristrutturazione, Château de Tourreau è finalmente giunto al suo massimo splendore. Non avrà l’atmosfera dei fantastici castelli della Normandia, ma è parte del patrimonio artistico del Paese e dal 1963 è inserito nella lista dei monumenti storici della Francia. La bella notizia è che vi si può soggiornare senza problemi.

Certo, la cifra non è adatta a tutti i portafogli, ma chi potrà permettersi un weekend in un autentico castello francese vivrà un’esperienza davvero indimenticabile.

D’altronde, nonostante si tratti di una struttura molto antica, Château de Tourreau ha proprio tutti i comfort e un arredamento molto lussuoso. La proprietà si estende su un terreno di circa 17mila acri, sui quali trovano posto anche gli splendidi giardini del castello. Il patio, poi, è una vera perla: è completamente attrezzato per ogni evenienza e ha una bellissima piscina.

Per rendere l’esperienza ancora più ricca, sono presenti anche una sala cinema, un eliporto e campi da tennis, basket, pallavolo e squash. Gli interni sono arredati seguendo i dettami dell’arte provenzale, e non manca proprio nulla per un soggiorno extralusso. La tenuta può ospitare fino a 14 persone, e nel prezzo di affitto sono inclusi servizi quali custode, maggiordomo e chef.