In Svizzera, Charmey è il punto di partenza ideale per gite nelle Alpi

Piccoli tetti rossi che spuntano tra le cime innevate, foreste da favola e laghi che riflettono le montagne illuminate dai raggi del sole: Charmey, immersa nel panorama delle Alpi svizzere, è uno dei luoghi da sogno che meritano una visita, almeno una volta nella vita.

Questo piccolo paesino situato nel Canton Friburgo, nella Svizzera occidentale, è il punto di partenza ideale per chi vuole godersi in tutta tranquillità una vacanza in montagna, ma anche per chi ama le escursioni. Da qui si dipanano decine di sentieri che percorrono in lungo e in largo le Alpi svizzere, promettendo ai più avventurosi un’esperienza unica al mondo.

Naturalmente, Charmey non è certo l’unico villaggio a possedere grande fascino per gli escursionisti, ma apprendendo delle sue particolari caratteristiche scopriamo che è uno dei luoghi migliori che la Svizzera può offrirci.

La cittadina sorge infatti in posizione strategica, a non più di un paio d’ore di treno da Ginevra, dove si trova il principale aeroporto dello Stato. Lo stesso viaggio per arrivare a Charmey è già un’avventura fantastica: basta osservare fuori dal finestrino per scoprire panorami che nulla hanno da invidiare a molte mete turistiche più rinomate. Una volta giunti sul posto, scoprirete che il paese è così piccolo da non soffrire dei comuni disagi dovuti al traffico o alla folla di turisti. Tuttavia, non c’è alcun bisogno di rinunciare alle comodità: in pochi chilometri potrete trovare diversi alloggi, per ogni tipo di esigenza, ma anche negozi, ristoranti, bar e un rilassante centro benessere.

Ma torniamo al punto di partenza: Charmey è il luogo ideale per chi ama lo sport da praticare in montagna. In inverno, le sue piste da sci accolgono tutti coloro che desiderano dedicarsi ad una discesa in tranquillità. Nelle altre stagioni, invece, vanno per la maggiore le escursioni, il nordic walking e il ciclismo. Gli appassionati delle due ruote possono approfittare del percorso dei Laghi, un lungo itinerario da percorrere in MTB o con l’e-bike alla scoperta dei sette specchi d’acqua più suggestivi della Svizzera, godendosi nel frattempo panorami mozzafiato.

Inoltre da Charmey partono numerosi sentieri per esplorare le montagne zaino in spalla. C’è ampia scelta per tutte le esigenze, dagli escursionisti più esperti che desiderano trascorrere intere giornate sulle Alpi ai principianti che vogliono dedicarsi ad una bella camminata di qualche ora. Sono ben 13 le vette da scalare, dunque non c’è di certo il rischio di annoiarsi. E per fare il pieno di energie, ricordiamo che Charmey è la patria di uno dei formaggi più buoni al mondo, il rinomato Gruyère DOP: dopo una lunga escursione, non c’è niente di meglio che assaporare del buon cibo.